Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ложись, гадюка»: в Дагестане сиделка избивала 94-летнюю пенсионерку с деменцией

Mash: в Дагестане жестокая сиделка избивала подопечную пенсионерку

close
Телеграм-канал «Mash»

Житель Дагестана нанял сиделку для 94-летней родственницы и спустя время увидел, как женщину избивают. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Махачкале. Россиянину понадобилась помощница для пожилой матери с деменцией, и 60-летняя женщина показалась ему адекватной, любящей помогать пожилым людям.

Спустя некоторое время мужчина заметил на коже пенсионерки синяки. Сиделка заявила, что пожилые люди иногда падают, но сын все-таки решил установить в помещении камеру.

На кадрах заметно, как помощница избивает лежащую на кровати пенсионерку. Пожилая женщина попыталась защитить себя, но после незначительного удара ногой в лицо сиделке была избита.

«Помилуйте, не надо», – кричала женщина.

На видео представлены еще несколько эпизодов насилия, в одном из которых помощница резко высказывается в отношении пенсионерки и говорит: «Ложись, гадюка».

При этом сама женщина также высказывает претензии в грубой форме, но не проявляет как таковой физической силы.

Ранее в Петрозаводске сиделка украла у пары пенсионеров золото на полмиллиона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами