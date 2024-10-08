«Ложись, гадюка»: в Дагестане сиделка избивала 94-летнюю пенсионерку с деменцией

Житель Дагестана нанял сиделку для 94-летней родственницы и спустя время увидел, как женщину избивают. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Махачкале. Россиянину понадобилась помощница для пожилой матери с деменцией, и 60-летняя женщина показалась ему адекватной, любящей помогать пожилым людям.

Спустя некоторое время мужчина заметил на коже пенсионерки синяки. Сиделка заявила, что пожилые люди иногда падают, но сын все-таки решил установить в помещении камеру.

На кадрах заметно, как помощница избивает лежащую на кровати пенсионерку. Пожилая женщина попыталась защитить себя, но после незначительного удара ногой в лицо сиделке была избита.

«Помилуйте, не надо», – кричала женщина.

На видео представлены еще несколько эпизодов насилия, в одном из которых помощница резко высказывается в отношении пенсионерки и говорит: «Ложись, гадюка».

При этом сама женщина также высказывает претензии в грубой форме, но не проявляет как таковой физической силы.

Ранее в Петрозаводске сиделка украла у пары пенсионеров золото на полмиллиона.