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Домработницу приговорили к году тюрьмы за избиение годовалого ребенка

Mothership: в Сингапуре домработница проведет год в тюрьме за избиение ребенка
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Mothership.SG

В Сингапуре домработницу приговорили к году тюремного заключения за то, что она избила годовалого ребенка, пишет Mothership.

Сю Йи Мон, домработница из Мьянмы, была приговорена к году тюремного заключения за жестокое обращение с годовалым сыном своих работодателей. Инцидент произошел, когда она осталась одна с мальчиком, который в тот день плохо себя чувствовал.

Согласно судебным документам, Сю намеренно ударила его по правой щеке и груди, когда он заплакал во время ужина. От удара ребенок едва не ударился головой о стену, что могло привести к серьезным травмам. После этого Мон попыталась скрыть следы насилия, приложив сахар к поврежденной губе мальчика.

Когда родители вернулись домой, Сю солгала, заявив, что ребенок упал рядом с вентилятором. Однако правда вскрылась после просмотра записей с домашних камер видеонаблюдения.

Женщина была арестована, но во время допроса настаивала на своей версии событий, утверждая, что не считала свои действия серьезными. Однако суд признал ее виновной по обвинению в жестоком обращении с ребенком.

Ранее сиделка ограбила 83-летнюю пенсионерку из-за отказа в выплате премии.

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