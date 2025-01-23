Россиянина Тордена заслушают в суде Хельсинки

Гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского), которого обвиняют в совершении военных преступлений на Украине в 2014 году, сегодня заслушают в суде Хельсинки. Об этом со ссылкой на адвоката Тордена Наталию Мальгину сообщает РИА Новости.

Она отметила, что суд уже рассмотрел все письменные и видеодоказательства, а также заслушал свидетелей и потерпевших. Последнее слушание пройдет 31 января.

5 декабря сообщалось, что обвинение в Финляндии просит приговорить гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за якобы военные преступления, совершенные им на Украине в 2014 году.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014-2015 годов на территории Украины. В Финляндии ему может грозить пожизненное заключение.

Ранее посольство России в Финляндии рассказало, как будет защищать Тордена.