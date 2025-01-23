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Российская пенсионерка обогатила мошенников на полмиллиона рублей

В Бурятии пенсионерка обогатила мошенников на полмиллиона рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Бурятии 77-летняя женщина поверила мошенникам и лишилась сбережений. Об этом сообщает «Номер один».

По информации издания, 8 января пожилой женщине позвонил неизвестный, который сообщил, что у нее якобы заканчивается срок действия сим-карты, и ей нужно назвать «сотруднику оператора сотовой связи» код из SMS-сообщения.

Пенсионерка поверила аферисту и последовала его инструкциям. Через некоторое время пожилая россиянка узнала, что с ее счета списано 500 тысяч рублей. Однако она решила не обращаться в полицию, и после этого мошенники списали с ее счета еще 36 тысяч рублей.

Тогда пожилая женщина все же обратилась в правоохранительные органы. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее российский пенсионер решил заработать на инвестициях и лишился 2 млн рублей.

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