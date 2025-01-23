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Россиянин назвал мошенникам код из SMS-сообщения и лишился 1,8 млн рублей

В Новгородской области мужчина отдал мошенникам 1,8 млн рублей
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Depositphotos

В Новгородской области 30-летний мужчина назвал мошенникам код из SMS-сообщения и лишился сбережений. Об этом сообщает novvedomosti.ru.

По информации издания, с жителем поселка Угловка связался неизвестный, представившийся «сотрудником оператора сотовой связи», и убедил его назвать код из SMS-сообщения. После этого россиянину позвонила «сотрудница Госуслуг», сообщившая якобы о многочисленных заявках на оформление кредитов на мужчину.

Аферисты убедили россиянина, что для сохранения сбережений ему нужно оформить займы. По инструкциям аферистов он взял три кредита на 1,8 млн рублей и отправил деньги преступникам. Он также заложил свой автомобиль.

Через некоторое время он рассказал о происходящем родственникам, и те посоветовали обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Казани лишилась квартиры и 7,5 млн рублей, оформляя новый медполис.

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