Россиян предупредили о «черных» клиниках, в которых работают мошенники

«Черные клиники» — псевдомедицинские структуры, которые прикрываются громкими вывесками и заманчивой рекламой. У них нет лицензий, а персонал зачастую не имеет нужной квалификации. Пациентов привлекают обещаниями «уникальных методик» и «мгновенных результатов», но за красивой оберткой скрываются поддельные документы, сомнительные схемы и полное равнодушие к здоровью людей, рассказала «Газете.Ru» Аделина Мурясова, эксперт по медицинскому менеджменту, соучредитель и исполнительный директор клиники GASTRO CLINIC.

При выборе частного медицинского учреждения важно проявлять бдительность и уметь распознавать признаки нелегальной деятельности, чтобы не стать жертвой мошенников в сфере здравоохранения.

«Настоящие профессионалы всегда открыто демонстрируют лицензию на оказание медицинских услуг, в то время как сомнительные клиники часто ссылаются на некий «внутренний регламент», избегая предъявления реальных документов. Подозрение должна вызывать агрессивная рекламная кампания с навязыванием срочных процедур и манипулированием страхами пациентов, сопровождаемая необоснованно высокими счетами либо же наоборот стоимостью ниже среднего по рынку. Серьезным сигналом являются непрозрачные схемы оплаты, когда клиентов принуждают к денежным переводам на анонимные счета или требуют расписки вместо официальных договоров и чеков», — объяснила она.

Особое внимание стоит обратить на квалификацию медперсонала — если врачи уклоняются от вопросов о своем образовании и опыте работы, используя при этом сомнительные регалии, это явный признак недобросовестной клиники.

«При возникновении сомнений в надежности медицинского центра крайне важно провести тщательную проверку, дабы оградить себя от недобросовестных клиник. Начните с изучения лицензионного реестра на официальных порталах Росздравнадзора и региональных органов, где содержится актуальная информация о легально действующих учреждениях», — отметила эксперт.

Подходите к оценке отзывов критически: не ограничивайтесь лишь положительными комментариями на сайте клиники — исследуйте мнения пациентов на независимых платформах, форумах и в социальных сетях. Обращайте внимание на адекватность ценовой политики и предлагаемых услуг, ведь неоправданно низкие цены или обещания чудесного исцеления зачастую свидетельствуют о недобросовестности клиники.

«Если же вы все-таки столкнулись с недобросовестным медицинским учреждением, действуйте методично: сохраняйте всю документацию, включая чеки, договоры и медицинские выписки, направьте письменную претензию руководству клиники с требованием возврата средств. При отсутствии удовлетворительного ответа обратитесь в надзорные органы — прокуратуру, Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Для наиболее эффективной защиты своих прав рекомендуется проконсультироваться с профессиональным юристом, который поможет выстроить грамотную стратегию возмещения ущерба», — сказала Мурясова.

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