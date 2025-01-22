В Москве арестовали заказчика убийств, совершенных бандой спецназа

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте Олега Рамазанова, которого следствие считает заказчиком убийств, совершенных группой спецназовцев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следственные органы полагают, что в мае 2003 года по указанию Рамазанова в Токмаковом переулке Москвы было совершено неудачное покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Александра Ревзина, который получил три огнестрельных ранения, но выжил.

Кроме того, следствие предполагает, что Рамазанов также причастен к убийству Кирилла Андреева, учредителя ЗАО «Финансовый центр «Квалитет» и ООО «Инвестиционная группа «Квалитет-секьюрити». Он был поражен огнем 15 июля того же года на Ленинском проспекте из проезжающей машины. В том же месяце на Каширском шоссе был взорван автомобиль бизнесмена из Дагестана Пирмагомеда Бурчакова, что также приписывается Рамазанову. 16 октября по его заказу был убит еще один земляк, Магомед Гаджиев, на выходе из ресторана в Олимпийской деревне в Москве.

Следствие связывает данные преступления с конфликтом за контроль над коммерческой недвижимостью в столице, включая ОАО «Универмаг «Москва», сообщил источник, знакомый с делом.

Защита Рамазанова подтвердила его арест и обжаловала это решение в Мосгорсуде. Срок следствия по делу продлен до середины февраля 2025 года.

В ГСУ СКР исполнителями заказов Рамазанова названы члены банды спецназовцев, среди которых — бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, а также сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) и других силовых структур.

Криминальная структура была создана в конце 1990-х годов. Возглавили ее бывший военнослужащий Павел Христев и сотрудник спецназа СОБР. В состав банды входило около 20 человек, среди которых были сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Внутренних войск МВД и Вооруженных сил России.

Ранее Алпатов попросил отправить его на СВО.