Бывший силовик — участник банды попросился на фронт

Участник банды Павла Христева, состоящей из сотрудников правоохранительных органов, бывший начальник штаба подразделения СОБР «Рысь» Алексей Алпатов попросил отправить его на специальную военную операцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Обвиняемый Алпатов А. А. и его защитник <...> обращают внимание, что следствие препятствует обвиняемому в заключении контракта с ВС РФ», — говорится в документах.

Криминальная структура была создана в конце 1990-х годов. Возглавили ее бывший военнослужащий Павел Христев и сотрудник спецназа СОБР. В состав банды входило около 20 человек, среди которых были сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Внутренних войск МВД и Вооруженных сил России.

До этого стало известно, что члены банды Павла Христева, в состав которой входили представители силовых органов и которая с 1998 года занималась похищениями и другими тяжкими преступлениями, обвиняются по 33 эпизодам преступной деятельности.

Ранее в Екатеринбурге арестовали лидера банды подражателей Тесака.