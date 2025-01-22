Оставленные без присмотра дети устроили пожар в Нижегородской области

В Нижегородской области дети играли со спичками и устроили пожар в квартире

В Володарском районе Нижнего Новгорода двое детей едва не спалили квартиру, пока мать ходила за продуктами. Об этом сообщает МЧС региона.

Возгорание произошло в пятиэтажке в поселке Смолино. В квартире без присмотра находились двое детей, их мать вышла в магазин за продуктами. В ее отсутствие шестилетний ребенок взял кухонную зажигалку и поджег ткань, которая лежала возле телевизора.

С огнем справились соседи. В одной из комнат выгорело два квадратных метра площади. Дети не пострадали.

До этого сообщалось, что в Нижнеудинске из-за детской шалости едва не сгорела квартира, ребенок играл с зажигалкой и поджег матрас. Мать четырехлетнего мальчика находилась на кухне и почувствовала запах дыма. В одной из комнат горел матрас. Огонь потушили соседи еще до приезда пожарных. Из задымленного подъезда спасателям пришлось эвакуировать 14 человек.

Ранее российская школьница устроила в комнате фейерверк и спалила полдома.