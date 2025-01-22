Суд продлил арест трем фигурантам дела об афере с квартирой Ларисы Долиной

Суд в Москве продлил срок заключения под стражей трем фигурантам дела о квартире народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.

«Суд продлил срок содержания под стражей троим обвиняемым по делу о мошенничестве. <...> Ранее четвертому фигуранту уголовного дела уже продлен срок содержания под стражей», — говорится в сообщении.

В августе Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка обратилась в полицию из-за случившегося, а также подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

Суд обязал фигурантов дела возместить народной артистке многомиллионный ущерб. По данным SHOT, более 69 млн рублей взыскали с 43-летнего Дмитрия Леонтьева из Марий Эл и 20-летнего Андрея Основа из Тольятти. Они, утверждает канал, выполняли основную функцию в афере с квартирой. Всего к обману Долиной были привлечены девять россиян.

Ранее Долину призвали смириться с потерей квартиры и пойти на мировое соглашение.