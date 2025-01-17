С фигурантов дела о квартире Долиной взыщут 69 млн рублей

Суд обязал фигурантов дела о квартире Ларисы Долиной возместить народной артистке многомиллионный ущерб. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура города Москвы».

«После вступления решения суда в законную силу с ответчиков, двое из которых привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, будут взысканы неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 69 млн рублей», — сказано в посте.

По данным Life со ссылкой на SHOT, эту сумму взыскали с 43-летнего Дмитрия Леонтьева из Марий Эл и 20-летнего Андрея Основа из Тольятти. Они, утверждает канал, выполняли основную функцию в афере с квартирой. Всего к обману Долиной были привлечены 9 россиян.

В августе Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка обратилась в полицию из-за случившегося, а также подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

Ранее стало известно, что вдова Градского требует больше 5 млн рублей из-за потопа в квартире мэтра.