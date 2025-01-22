Долину призвали смириться с потерей квартиры и пойти на мировое соглашение

Певицу Ларису Долину призвали смириться с потерей проданной мошенниками квартиры и пойти на мировое соглашение. Сделка спорная, но добросовестный покупатель не виноват в том, что звезда совершила ошибку и поверила преступникам, заявила НСН эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская.

«Как говорят юристы, спор по поводу этой жилплощади будет длиться до тех пор, пока не будет заключено мировое соглашение честь по чести», — отметила Пожарская.

По ее мнению, Долиной может быть легче будет смириться с произошедшим, уступив в мировом соглашении недвижимость человеку, который заплатил за нее деньги. Вряд ли певица сможет вернуть квартиру — даже с учетом ее связей, заключила эксперт ОНФ.

Напомним, в августе прошлого года Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела деньги мошенникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Певица подала в суд на покупателя недвижимости Полину Лурье, требуя признать сделку недействительной. В том же месяце арестовали курьера Анжелу Цырульникову, которая передала преступникам часть денег, забрав их у Долиной. Ей грозит статья за мошенничество в особо крупном размере, хотя сама она уверяет, что сама стала жертвой аферы и не знала об этом.

Ранее в Тольятти задержали нового подозреваемого в деле о квартире Долиной.