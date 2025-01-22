Взрыв произошел возле школы в Подмосковье

В Подмосковье возле одной из школ произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Дмитров».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Дмитрове возле школы №2. На кадрах с места происшествия видно человека, который проводит ремонтные работы. Однако в какой-то момент под плитой, на которой он находится, происходит взрыв. Отмечается, что звук был слышен в половине города.

Telegram-канал «Подмосква» сообщает, что коммунальные службы вели работы по ремонту сетей. Причиной взрыва мог стать газовый баллон или детонация газов из канализации.

До этого в Петербурге подросток попал в психиатрическую клинику после угроз устроить взрыв в школе. Он распространил сообщения с угрозами в адрес учителей и сотрудников образовательного учреждения.

Ранее в Приморье подросток взорвал петарду на школьной дискотеке.