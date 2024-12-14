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В Петербурге подросток попал в психиатрическую клинку после угроз устроить взрыв в школе

«78.ru»: в Петербурге подросток угрожал взорвать школу

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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В Приморском районе Петербурга после сообщений о возможном взрыве в школе в психиатрическую клинику госпитализирован несовершеннолетний. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в школе по проспекту Авиаконструкторов. Неизвестный распространил в мессенджере сообщение о планирующемся взрыве в образовательном учреждении. Также в сообщениях содержались угрозы в адрес учителей и сотрудников школы.

Как установили полицейские, автором угроз был 15-летний учащийся девятого класса. В своем канале он выкладывал ролики со взрывами и фотографии других учеников и педагогов в неприглядном виде. Известно, что на учете в органах ПДН подросток не состоял, несовершеннолетний госпитализирован в психиатрическую клинику.

До этого сообщалось, что в Благовещенске осудили подростка, сообщавшего о бомбах в школах. Несовершеннолетнего признали виновным и приговорили к 80 часам обязательных работ. Помимо этого, подросток должен возместить все затраты и ущерб.

Ранее старшеклассник грозился взорвать школу из-за того, что у него заболел живот.

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