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Россиянин выволок сестру на улицу и жестоко избил после застолья

В Волгоградской области мужчина выволок сестру на улицу и жестоко избил
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Depositphotos

В Волгоградской области 53-летний мужчина после застолья выволок свою двоюродную сестру на улицу и жестоко избил. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По информации пресс-службы, инцидент произошел 11 января в Котовском районе. Мужчина после распития спиртных напитков с двоюродной сестрой выволок ее на улицу и бросил на асфальт. После этого он избил ее ногами и руками по ребрам и грудной клетке, а затем нанес удары руками в область лица и туловища.

У пострадавшей диагностировали закрытые повреждения органов грудной полости. Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 20 января по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 марта.

Ранее россиянин избил бывшую жену замороженным куском мяса.

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