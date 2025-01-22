Россиянин избил бывшую жену замороженным куском мяса

В Кемерово мужчина получил 1,5 года колонии за избиение бывшей жены куском мяса

В Кемерово огласили приговор местному жителю, который в ходе ссоры избил бывшую супругу куском мяса из морозилки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, мужчина набросился на бывшую супругу в ходе ссоры, он схватил кусок замороженного мяса и несколько раз ударил им потерпевшую. Женщина получила травмы, характеризующиеся как легкий вред здоровью.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Вологодской области сожитель ударил женщину ножом из-за ссоры во время ремонта. Мужчина вместе со своей 55-летней сожительницей клеили обои в ее квартире, в какой-то момент между ними возникла ссора. Злоумышленник схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в спину. Пострадавшую удалось спасти, ее здоровью был причинен тяжкий вред. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. Решением суда он заключен под стражу.

Ранее в Кузбассе мужчина проткнул женщине ногу отверткой и ранил ее четырехлетнюю дочь.