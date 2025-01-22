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Россиянину в грудь вонзили охотничий нож в салоне «Лады Гранты»

В Липецке мужчине в грудь вонзили охотничий нож в салоне автомобиля
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Depositphotos

В Липецке мужчина вонзил оппоненту охотничий нож в грудь во время конфликта. Об этом сообщает Gorod48.ru.

По информации издания, инцидент произошел в салоне автомобиля «Лада Гранта» возле дома №2 на улице Меркулова. Между двумя мужчинами произошел конфликт, причины которого не уточняются, и один из них вонзил другому в левую часть груди охотничий нож.

Прибывшая на место бригада скорой помощи забрала 25-летнего пострадавшего и успела довезти его до медицинского учреждения. Мужчина потерял много крови, его сразу же отправили на операционный стол. Состояние пациента оценили как стабильно тяжелое. Врачи борются за его жизнь.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками нападавшего. Отмечается, что у произошедшего были свидетели и полицейским уже известна личность подозреваемого.

Ранее конфликт двух мужчин завершился поножовщиной в Москве.

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