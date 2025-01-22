Петербургская полиция накрыла студию по съемке фильмов для взрослых

В Петербурге полицейские задержали «съемочную группу» фильмов для взрослых. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, противоправную деятельность по изготовлению фильмов для взрослых организовал 29-летний житель поселка Парголово. Он вовлек в незаконное предприятие двух мужчин и двух женщин в возрасте от 23 до 50 лет. Преступники оборудовали студию и осуществляли трансляцию запрещенного контента в интернете, используя камеры и компьютеры.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность. В ходе обысков у злоумышленников изъяли видеоаппаратуру, смартфоны, оргтехнику, а также электронные носители, содержащие информацию доказательственного значения.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 242 УК РФ. Организатора задержали, расследование продолжается.

Ранее арестованного за взятку ректора ВГУ заподозрили в распространении фильмов для взрослых.