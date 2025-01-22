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На Украине обстреляли один из соборов канонической УПЦ

«Первый Казацкий»: неизвестные обстреляли собор канонической УПЦ в Тернополе
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Портал «Православная жизнь»

Неизвестные обстреляли собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенный в городе Тернополе. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый Казацкий».

Атаке подвергся Кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. В публикации отмечается, что злоумышленники вели огонь по зданию из стрелкового оружия.

«Неизвестные выстрелили в окна епархиального помещения», — говорится в материале.

Из текста следует, что в украинские правоохранительные органы информация об обстреле религиозного учреждения поступила 21 января. Прибывшие на место полицейские обнаружили в одном из окон здания отверстие, которое могло остаться после попадания пули.

В настоящее время стражи порядка ищут злоумышленников, но пока их личности установить не удалось. При этом в результате нападения никто не пострадал, подчеркивается в сообщении.

Как заявили священнослужители, атака на собор является прямым следствием начатой властями кампании против УПЦ. По их словам, обстрел был совершен в какой-то из дней с 18 по 21 января. В то время религиозное учреждение не работало.

Ранее в ООН заявили, что украинские власти не смогли доказать законность запрета УПЦ в стране.

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