Стало известно, где россияне отдыхают зимой

Жители России чаще всего выбирали Италию и Таиланд, Францию, Китай и Испанию для долгих зимних путешествий. За ними следуют Венгрия, Вьетнам и Греция. Это выяснили компания «Росгострах» и сервис Travelata.ru в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего в длительную зимнюю поездку уезжают россияне в возрасте от 36 до 42 лет и молодежь 22-35 лет, а реже всего — люди в возрасте 47-48 лет. При этом число тех, кто приобрел полис путешественника в зимний период, значительно снизилось: если в 2023 году такая страховка была актуальна для 59% россиян, то с началом зимы в 2024 году доля таких полисов составила только 35%.

Одновременно с этим все больше россиян предпочитают проводить за границей лишь праздничные выходные. Согласно данным сервиса Travelata.ru, число встретивших 2025 год в другой стране стало на 22% больше, чем в прошлом году.

Второй год подряд самым популярным направлением на новогодние праздники стал Египет, где треть путешественников провели свои каникулы.

Турция стала самой востребованной страной для отдыха по итогам 2024 года, несмотря на снижение спроса с 43% до 41%. Второе место занял Египет, популярность которого выросла до 17%. На третьем месте расположились отечественные направления – в 2024 году объем поездок внутри России составил 13%.

«Несмотря на популярность турецкого направления в течение всего 2024 года, российские путешественники оформили страховку на текущие зимние месяцы в Италию, Таиланд и Францию. Самыми популярными опциями в туристическом полисе в этом году стали отмена поездки (30%) и потеря багажа (30%)», — рассказала Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха».

Ранее выяснилось, в каких регионах россияне предпочитают поправлять здоровье.