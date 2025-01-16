Морская капуста снижает риск инфаркта и инсульта, выяснили ученые

Потребление морских водорослей способствует эффективной работе сердечной мышцы, тем самым снижая риск сердечного приступа и инсульта. Об этом ведущий немецкий кардиолог клиники Charite Вольфганг Хайдельбергер поделился в интервью изданию Deutsche Gesundheit Nachrichten.

По данным исследования, проведенного учеными ведущих университетов Германии, регулярное употребление морских водорослей может снизить риск сердечного приступа и инсульта на 37%. Это объясняется уникальной комбинацией йода, калия и магния, которые содержатся в морской капусте.

«Всего 100 граммов морской капусты в неделю могут значительно улучшить работу сердечной мышцы и нормализовать кровяное давление», — отмечает Хайдельбергер.

Результаты исследования, в котором участвовали 15 тысяч человек, также показали, что среди тех, кто регулярно потреблял морские водоросли на протяжении пяти лет, общая частота сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 42% по сравнению с контрольной группой.

Тем не менее, несмотря на очевидные полезные свойства, кардиолог предостерегает от избыточного потребления морской капусты. Специалист отмечает, что чрезмерное количество йода может быть опасным, особенно для людей с заболеваниями щитовидной железы. Хайдельбергер рекомендует ограничиться 150-200 граммами морской капусты в неделю.

Ранее риск инсульта предложили оценивать по рисунку сосудов на сетчатке.