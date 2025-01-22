Российская пара не смогла улететь в отпуск из-за ошибки в паспорте в графе «пол»

Пара из Архангельска не улетела в отпуск из-за ошибки в паспорте в графе «пол»

В Архангельской области суд обязал МВД выплатить компенсацию россиянке, отпуск которой сорвался из-за ошибки в загранпаспорте. Об этом сообщает НТВ.

Согласно материалам дела, супружеская пара не смогла улететь в ОАЭ летом 2024 года: женщину не пропустили на пограничном контроле из-за ошибки в загранпаспорте. В графе «пол» в документе у россиянки был указан мужской пол вместо женского. Женщина получила новый документ незадолго до отпуска и не обратила внимания на опечатку.

Пара сдала билеты и смогла частично вернуть деньги за потерянный тур. После этого женщина обратилась с иском к МВД за компенсацией морального и материального вреда.

Суд встал на сторону потерпевшей и обязал ведомство выплатить ей компенсацию в размере 165 тысяч рублей.

До этого в похожую ситуацию попал житель Перми: он также не смог улететь в отпуск из-за ошибки в документе и отсудил у МВД компенсацию.

Ранее россиянка, отпуск которой испортила ошибка в загранпаспорте, получила 130 тысяч рублей.