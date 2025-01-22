Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская пара не смогла улететь в отпуск из-за ошибки в паспорте в графе «пол»

Пара из Архангельска не улетела в отпуск из-за ошибки в паспорте в графе «пол»
close
Depositphotos

В Архангельской области суд обязал МВД выплатить компенсацию россиянке, отпуск которой сорвался из-за ошибки в загранпаспорте. Об этом сообщает НТВ.

Согласно материалам дела, супружеская пара не смогла улететь в ОАЭ летом 2024 года: женщину не пропустили на пограничном контроле из-за ошибки в загранпаспорте. В графе «пол» в документе у россиянки был указан мужской пол вместо женского. Женщина получила новый документ незадолго до отпуска и не обратила внимания на опечатку.

Пара сдала билеты и смогла частично вернуть деньги за потерянный тур. После этого женщина обратилась с иском к МВД за компенсацией морального и материального вреда.

Суд встал на сторону потерпевшей и обязал ведомство выплатить ей компенсацию в размере 165 тысяч рублей.

До этого в похожую ситуацию попал житель Перми: он также не смог улететь в отпуск из-за ошибки в документе и отсудил у МВД компенсацию.

Ранее россиянка, отпуск которой испортила ошибка в загранпаспорте, получила 130 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами