Средства массовой информации на Западе никогда не сообщают правду об украинском конфликте. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Западные СМИ никогда не сообщают о реальных событиях в Украине», — подчеркнул он.

Журналист прикрепил к своему посту видео с уничтожением немецкого ЗРК IRIS-T. Боуз рассказал, что прикрепленная видеозапись наглядно демонстрирует, как деньги европейских налогоплательщиков тратятся впустую в украинском конфликте.

Западные медиа, по словам журналиста, являются пособниками фантазий о якобы «победе» Украины.

До этого сообщалось, что конфликт на Украине перешел в критическую стадию, которая обернется отчаянными решениями для Киева и его союзников на Западе.

Ранее в США назвали главную угрозу существованию Украины.