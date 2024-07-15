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Журналист уличил западные СМИ в сокрытии реальных событий на Украине

Боуз: СМИ на Западе не говорят людям правду о конфликте на Украине

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Evgeniy Maloletka/AP

Средства массовой информации на Западе никогда не сообщают правду об украинском конфликте. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Западные СМИ никогда не сообщают о реальных событиях в Украине», — подчеркнул он.

Журналист прикрепил к своему посту видео с уничтожением немецкого ЗРК IRIS-T. Боуз рассказал, что прикрепленная видеозапись наглядно демонстрирует, как деньги европейских налогоплательщиков тратятся впустую в украинском конфликте.

Западные медиа, по словам журналиста, являются пособниками фантазий о якобы «победе» Украины.

До этого сообщалось, что конфликт на Украине перешел в критическую стадию, которая обернется отчаянными решениями для Киева и его союзников на Западе.

Ранее в США назвали главную угрозу существованию Украины.

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