Начальник Новокузнецкой дистанции пути превратил подчиненных в «дачную бригаду»

В Кузбассе задержали начальника Новокузнецкой дистанции пути, который использовал своих подчиненных как личных строителей у себя на участке. Об этом сообщила пресс-служба Кемеровского следственного отделола на транспорте Восточного МСУТ СК России.

По данным следствия, с апреля по декабрь 2024 года подозреваемый незаконно давал поручал за бесплатно своим подчиненным работать на его приусадебном участке в качестве строителей — так он решил сэкономить на обычных наемных рабочих. Подчиненные возводили хозяйственные постройки и обустраивали прилегающую территорию. На время работ начальник освободил работников от исполнения прямых должностных обязанностей, отметили в СК.

Мужчину задержали. На него возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Превышение должностных полномочий» и арестовали на два месяца.

До этого суд арестовал члена кабинета министров Ивановской области, директора департамента ЖКХ Дениса Кочнева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Кочнев оказывал покровительство нескольким коммерческим организациям. Он обеспечивал им заключение контрактов с Региональным фондом капитального ремонта региона на выгодных условиях, после чего работы беспрепятственно принимались, уточнили в ведомстве.

Ранее в Волгоградской области осудили экс-мэра Котово за подлог с ремонтом дороги.