В Ивановской области арестовали главу департамента ЖКХ

Суд арестовал члена кабинета министров Ивановской области, директора департамента ЖКХ Дениса Кочнева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По данным следствия, Кочнев оказывал покровительство нескольким коммерческим организациям. Он обеспечивал им заключение контрактов с Региональным фондом капитального ремонта региона на выходных условиях, после чего работы беспрепятственно принимались, уточнили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что Кочнева заключили под стражу на срок 1 месяц 26 дней. В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела, отметили в ведомстве.

Кочнева и его предшественника Владислава Мартьянова задержали 12 января. По данным прокуратуры, при их покровительстве были заключены контракты на проведение работ по капитальному ремонту на общую сумму свыше 550 млн рублей.

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