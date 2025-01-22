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В Англии 200 овец парализовали движение на улицах города

Daily Mail: 200 овец вышли на улицы британского города и парализовали движение
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Англии 200 овец парализовали движение на улицах города, пишет Daily Mail.

Жители города Хоуз в Северном Йоркшире стали свидетелями необычного зрелища: более 200 овец породы Свейлдейл промчались по узким улочкам города. Кадры, снятые местным фотографом Уэйном Хатчинсоном, быстро стали вирусными в социальных сетях, набрав более миллиона просмотров.

Оказалось, что это не случайное событие, а часть традиционного зимнего перегона овец с фермы на высокогорные пустоши. Фермер на квадроцикле и его бордер-колли сопровождали стадо, чтобы животные не сбились с пути. Несмотря на это, овцы ненадолго останавливались, чтобы «перекусить» травой на лужайках, что вызвало умиление у зрителей.

Как объяснил Хатчинсон, эти овцы «привязаны» к своей земле и знают маршрут, который передается из поколения в поколение.

«Ягнята учатся у своих матерей, которые, в свою очередь, узнали путь от своих. Это современная модель миграции для этого стада», — отметил он.

Овцы пробудут на пустошах до ранней весны, а в апреле их вернут на ферму для ягнения.

Ранее ученые предложили прогнозировать природные катаклизмы по поведению животных.

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