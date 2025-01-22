Криминалист оценил перспективу расследования гибели Лермонтова

В возобновлении расследования гибели поэта Михаила Лермонтова смысла нет, так как вряд ли удастся выяснить новые детали, считает криминалист Михаил Игнатов. Некоторые данные сегодня можно выяснить, но поскольку ни очевидцев, ни исполнителей, ни возможных заказчиков уже нет, это будет не особо ценная информация, заявил он в беседе с НСН.

«Трудно сказать, как отреагирует Следственный комитет на это обращение, потому что на сегодняшний день уже нет ни очевидцев, ни исполнителей, ни возможных заказчиков. Это была дуэль, она была обоюдной, тогда так было принято», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что теоретически в ходе расследования можно было бы установить с помощью специальных формул и данных об оружии, по какой траектории летела пуля, с какой скоростью, какое расстояние было между дуэлянтами. Например, можно рассчитать, летела пуля по прямой траектории или по параболе.

Но в целом это давно не актуально, тем более с учетом того, что есть более серьезные проблемы, отметил Игнатов. Он призвал не искать черную кошку в темной комнате, подчеркнув, что следователи вряд ли выяснят, кто мог быть заказчиком дуэли и «прятаться за деревом».

«Просто все хотят стать участниками мировой сенсации и переписать немного историю. Я считаю, что это сегодня неуместно», — заключил криминалист.

Напомним, депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев обратился в СК РФ с просьбой провести честное и непредвзятое расследование с использованием современных технологий относительно гибели Лермонтова. Он объяснил это многочисленными претензиями экспертов к качеству расследования, проведённого в 1841 году.

Ранее в Госдуме заявили, что Пушкина и Лермонтова могли убить русофобы.