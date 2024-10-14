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Врач раскрыла, является ли чай с лимоном источником витамина С

Врач Мановска: чай с лимоном содержит мало витамина С

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Pexels

Витамин С (аскорбиновая кислота) крайне важен для организма, поскольку участвует в синтезе коллагена, из которого состоят кожа и соединительные ткани, защищает сердце и сосуды, снижает давление и уровень холестерина. Однако он не устойчив к высоким температурам, поэтому чай с лимоном и отвар шиповника не считаются надежными источниками данного микроэлемента. Об этом в интервью «Леди Mail» сообщила врач-терапевт, эксперт международной компании Coral Club Елена Мановска.

По ее словам, при температуре выше 70°С витамин С просто распадается. Она посоветовала принимать аскорбиновую кислоту в комплексе с природными флавоноидами, например цитрусовыми и смесями жирных кислот.

Что касается биологически активных добавок (БАД), содержащих витамин С, врач рекомендует принимать их с большим количеством воды для лучшего усвоения. Безопасная дозировка не должна превышать 200 мг в день.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов до этого назвал продукты, которые обязательно должны быть на столе.

Одним из важнейших продуктов для улучшения пищеварения он назвал имбирь, который практически не переваривается, но доходит до кишечника, где может оказывать полезное действие.

Также специалист отметил полезные свойства тимьяна, помогающего стимулировать выделение пищеварительных соков. Он пояснил, что приправа позволяет уменьшить газообразование в кишечнике.

Ранее россиянам рассказали, какие витамины нужны коже лица и декольте.

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