Курских чиновников обяжут рассказывать о зарубежных поездках

Чиновников Курской области обяжут сообщать руководству о поездках за границу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В ближайшее время внесем изменения в областные нормативные акты и четко пропишем, что при выезде госслужащего за пределы РФ он обязан заранее уведомлять об этом работодателя», — написал глава области.

По его словам, власти уже подготовили проекты соответствующих документов. Он подчеркнул, что больше не возникнет ситуаций вроде той, что произошла с врио министра по охране объектов культнаследия Ириной Мусьял, которая, по его словам, рассказала, что ездила за рубеж уже постфактум.

При этом в беседе с «Газетой.Ru» Мусьял говорила, что ее отпуск был с Хинштейном согласован, а ездила она в дружественную России Индию, где посещала объекты культурного наследия, находящиеся под защитой ЮНЕСКО.

Ранее Хинштейн проверил цены на продукты в сетевых магазинах Курска.