В Грозном две женщины пытались увезти в Турцию золото на 19 млн рублей

В аэропорту Грозного у двоих женщин нашли золотые цепи на 19 млн рублей

Женщин, вылетавших из аэропорта Грозного, подозревают в попытке провезти два килограмма золота 999 пробы. Об этом сообщает ФТС России в официальном Telegram-канале.

Пассажирки планировали отправиться в Турцию, но во время прохождения «зеленого» коридора выяснилось, что на шеях у женщин были массивные золотые цепи.

«Экспертиза определила, что на 99,5% цепи выполнены из золота 999 пробы», – сообщается в публикации.

В беседе с правоохранителями женщины заявили, что это их личные украшения и они не знали, что существуют правила для перевозки этих вещей. Таможенники выяснили, что цепи не являются украшениями, а золото, из которого они состоят, переплавили. Стоимость изделий составляет 19 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела по статьям о контрабанде стратегически важных товаров. За подобные преступления предусмотрен штраф до миллиона рублей или срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее на таможне в Китае поймали четырех женщин, которые везли питонов в нижнем белье.