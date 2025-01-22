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Британский хор признан самым старым в мире по возрасту участников

Хор из Англии, состоящий участников в возрасте от 87 до 99 лет, признан старейшим в мире
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Runwood Homes

Хор из Британии признан самым старым в мире по возрасту участников, пишет UPI.

Хор Prime Timers из Великобритании, состоящий из 17 участников в возрасте от 87 до 99 лет, официально признан Книгой рекордов Гиннесса как старейший хор в мире. Средний возраст певцов составляет 94 года.

Достижение было подтверждено во время рождественского концерта в Большом бальном зале отеля Crowne Plaza. На мероприятии присутствовал представитель Книги рекордов, зафиксировавший этот факт.

Все участники Prime Timers являются жителями семи домов престарелых, управляемых организацией Runwood Homes, базирующейся в Стратфорде-на-Эйвоне. На концерте к хору присоединился известный британский певец Тони Кристи, исполнив вместе с ними популярные композиции «Amarillo» и «Silent Night».

Ранее турчанка установила мировой рекорд по количеству раздавленных бедрами арбузов.

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