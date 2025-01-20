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Турчанка установила мировой рекорд по количеству раздавленных бедрами арбузов

UPI: турчанка раздавила бедрами 5 арбузов за минуту и установила рекорд Гиннесса
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Guinness World Records

Жительница Турции установила мировой рекорд по количеству раздавленных бедрами арбузов, пишет UPI.

Представители Книги рекордов Гиннесса сообщили, что турчанка Гезде Доган завершила испытание, став мировой рекордсменкой по количеству раздавленных бедрами арбузов за 60 секунд.

Доган побила свой предыдущий рекорд — ее нынешний показатель составляет пять арбузов за минуту. После того, как достижение было зафиксировано, женщина сообщила, что горда вписать свое имя в историю, а после убрала за собой весь оставленный мусор.

В 2017 году, пальма первенства в этой дисциплине принадлежала иранцу Ашкану Рохоллу Дошманзари с результатом в три арбуза. В 2023 году он установил прежний рекорд, раздавив четыре ягоды.

Ранее фотограф и модель из Канады побили рекорд, сделав фотосессию на самой большой глубине.

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