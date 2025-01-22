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Россиянин напал на пенсионерку посреди улицы и снял с нее штаны

В Ставрополе прохожий напал на пенсионерку на улице и стянул с нее штаны
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Телеграм-канал «ОБЫЧНЫЙ СТАВРОПОЛЬ»

В Ставрополе прохожий внезапно напал на пенсионерку на улице и снял с нее штаны. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Обычный Ставрополь».

Все произошло 22 января около Тухачевского рынка. На кадрах видно, как мужчина с рюкзаком догоняет пожилую женщину с сумками в обеих руках. Незнакомец хватает женщину за голову, а затем одним движением стягивает с нее штаны. На помощь женщине бросились сразу несколько прохожих. Один из них повалил злоумышленника, другие вызвали полицейских. Нападавшим оказался 34-летний местный житель.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что мужчина страдает психическим заболеванием. Он долго не обращался за медицинской помощью, в связи с этим его состояние ухудшилось. Его передали прибывшим на место ЧП медикам.

Ранее в Тюмени голый мужчина с металлической трубой ворвался в магазин и напал на людей.

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