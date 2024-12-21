Неизвестные заставили 10-летнюю девочку отправить интимные фото в обмен на игровую валюту

Неизвестные заставили тайскую девочку отправлять откровенные фото в обмен на валюту в онлайн-игре, сообщает The Thaiger.

На днях жительница Таиланда рассказала в соцсетях, что ее 10-летняя дочь стала жертвой мошенника, который заставил поделиться откровенными фотографиями. За эти фото злоумышленник предложил девочке «бриллианты» — вымышленную валюту в популярной у детей онлайн-игре. При этом неизвестный называл себя в переписке «мамой», а девочку — «дочкой». В ответ ребенок отправил собеседнице снимки своего нижнего белья и нижнего белья матери.

Однако собеседник требовал, чтобы девочка тайком сделала фото матери, пока она принимает душ. Школьница не решилась на это, и неизвестные стали шантажировать ее, угрожая рассказать обо всем родителям. Тогда ребенок стал присылать преступникам голосовые сообщения, в которых умолял не делать этого и отказался от «бриллиантов». После этого девочка сама призналась во всем матери, та обратилась в полицию.

Ранее дочь слесаря из Якутии перевела незнакомцам 1,4 млн рублей за игру.