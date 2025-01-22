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В России рассказали о внедрении китайских разработок в сфере ИИ

Депутат Сипягин: Россия планирует внедрить китайские разработки в сфере ИИ
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Shutterstock

В России планируют внедрить китайские разработки в сфере искусственного интеллекта. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат фракции ЛДПР Владимир Сипягин, передает Дума ТВ.

Депутат посетил Китай, чтобы изучить «новые возможности технологического обмена». По его словам, между странами продолжается взаимодействие в области науки и высшего образования. Он уточнил, что прежде всего это касается образовательных программ, которые развиваются между ВУЗами.

«Второе — это научно-исследовательские работы и, конечно, трансфер технологий. Моя поездка была, прежде всего, посвящена вот этой третьей важной теме для того, чтобы те разработки, которые есть в России и которые есть в Китае, а Китай по высоким технологиям идет «впереди планеты всей», как говорится, особенно в сфере искусственного интеллекта, они нашли свое применение в Российской Федерации», — сказал Сипягин.

Он добавил, что инновационные проекты проходят стадию обсуждения в федеральных и региональных органах власти. После этого их смогут воплотить в жизнь.

Данные таможенного управления КНР до этого показали, что Китайская Народная Республика нарастила импорт различного оборудования из России за прошлый год почти на треть, до $1,03 млрд. Больше всего в 2024 году Китай покупал у России оборудование из числа ядерных реакторов — их купили на $342,6 млн.

Ранее сообщалось, что Россия в разы нарастила импорт китайского мяса птицы.

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