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Россия в разы нарастила импорт китайского мяса птицы

Россельхознадзор: Китай в пять раз нарасти поставки в Россию мяса птицы
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Китайская Народная Республика в пять раз увеличила объем поставок в Россию мяса птицы по итогам 2024 года, пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы Россельхознадзора.

При этом главным поставщиком этого товара в Россию остается Белоруссия, на которую приходится более половины всей импортируемой мясной продукции. По итогам прошлого года.

Главными поставщиками этого вида мяса в Россию также являются Бразилия, Парагвай, Аргентина, Колумбия, Уругвай.

На прошлой неделе экономист, основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин сообщил, что наибольший рост стоимости за год среди разных видов мяса показала говядина (+25,4%). По его словам, в среднем килограмм говядины обойдется в 880 рублей.

Курятина, по его словам, подорожала на 11%. Килограмм мяса этой птицы в среднем стоит 343 рубля. Свинина прибавила в цене на 6,6%. За килограмм придется выложить порядка 467 рублей, рассказал эксперт.

Ранее в Китае заметили большое количество магазинов с продуктами из России.

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