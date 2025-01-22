Россиянка стала популярной в Индии после того, как начала брать с местных плату за селфи

Туристка из России решила монетизировать желание индийцев фотографироваться со светлокожими иностранцами. Об этом пишет Tourdom.

Недавно в сети завирусилось видео с россиянкой, которая стала брать с жителей Индии плату за совместные фото. Блондинка, которую за время путешествия местные часто просили сделать селфи, однажды решила выйти на улицу с плакатом. На нем она написала, что одно фото с ней стоит 100 рупий (118 руб. — прим. ред.), что поначалу удивило прохожих.

Однако в итоге они согласились с назначенной ценой и продолжили подходить к туристке. Девушка утверждает, что решилась на такой ход, устав от постоянных просьб о совместных фото, но теперь она утверждает, что счастлива. На видео россиянка также демонстрирует веер, сложенный из сотенных купюр, а в кадре с ней появляются толпы местных.

Индийские пользователи оценили прагматичный подход туристки, признав, что путешественники могут чувствовать себя некомфортно, когда их «считают какими-то другими».

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