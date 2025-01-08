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Мужчина стал бездомным и начал зарабатывать на жизнь, делая комплименты незнакомцам

В Японии мужчина зарабатывает тысячи иен в день, расхваливая незнакомцев
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FujiTV Global Channel/YouTube

Житель Японии зарабатывает на жизнь тем, что за небольшую плату осыпает незнакомцев похвалами. Об этом рассказывает Oddity Central.

До того, как стать профессиональным расхваливателем, 43-летний мужчина годами работал в одной из компаний в своем родном городе Тотиги. Но после потери работы и разрыва с семьей из-за игровой зависимости японец оказался на улице. Так он стал зарабатывать, давая незнакомым людям за небольшую плату то, в чем нуждаются все, — похвалу.

Сейчас японец ходит по Токио с картонной табличкой «Я тебя так хвалю!», делая комплименты прохожим. Его метод заключается в том, чтобы начать с внешности, а затем в ходе беседы найти другие поводы для похвалы. В среднем он имеет более 30 «клиентов» в день и зарабатывает около 10 тыс. иен (около 7 тыс. рублей).

За три года «Дядя Хвала», так теперь его называют в местных СМИ, приобрел постоянных клиентов и даже совершает «деловые поездки» по Японии. Мужчина признается, что всегда мечтал стать уличным артистом, но у него не было особых талантов. Текущая работа вполне устраивает японца.

«Если другому человеку это нравится, то и мне приятно. Вот почему мне удается делать это на протяжении последних трех лет», — говорит «Дядя Хвала».

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