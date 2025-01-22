Психолог объяснил, как уберечь детей от опасных видеоигр

Кризисный психолог Михаил Хасьминский в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к видеоиграм и предусматривающий, в том числе, введение особой маркировки для контента, содержащего сцены жестокости.

По мнению эксперта, одной маркировки будет недостаточно, чтобы оградить детей и подростков от негативного влияния.

«Маркировка, насколько мне известно, еще никого не останавливала ни в книгах, ни в фильмах. Это как про контент или товары для взрослых: сайт задает вопрос о том, исполнилось ли вам 18 лет. Ну, конечно, тут любой ответит, что исполнилось», — обратил внимание Хасьминский.

Психолог считает, что необходимо создать специальный экспертный совет для согласования норм, связанных с видеоиграми, и пригласить туда специалистов, которые «смогут как дважды два доказать», почему та или иная игра является деструктивной.

Как сообщил зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин, нижняя палата до конца января планирует рассмотреть законопроект, который может серьезно изменить российский рынок видеоигр.

По его словам, предложено ввести обязанность платформ проверять возраст игрока и ограничивать размер его внутриигровых транзакций — чтобы не допускать ситуаций, когда дети тратят большие суммы денег на виртуальные покупки. Кроме того, на упаковку игр будут наносить пометки о сценах насилия, а также употребления алкоголя и наркотиков.

При этом парламентарий подчеркнул, что у авторов поправок нет задачи зарегулировать рынок, а напротив — дать развитие отечественному игропрому, обратив при этом внимание на защиту детей.

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