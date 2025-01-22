Бойцы «Ахмата» приютили кота в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о «боевом котяре», найденном в зоне боев

Командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал корреспонденту RT о своем коте, которого нашли под сгоревшей техникой в Суджанском районе Курской области.

«Я кота спросил, говорю: «Пойдешь?» Пошел в машину, сел. Я говорю: «Вопросов нет», — вспоминает военнослужащий.

Кота решили назвать Комбатом, потому что он «любит командовать». Когда бойцы «Ахмата» нашли кота, он весил примерно 7,5 кг. Сейчас его вес — 9 кг.

По словам «Аида», это «боевой котяра, который сурово жил на улице».

Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» (cпецназ «Ахмат») — подразделение Росгвардии, фактически подчиняющееся лично главе Чечни Рамзану Кадырову. Подразделения «Ахмата» были назначены охранять границу Курской области накануне украинского наступления в августе 2024.

До этого стало известно, что кот по кличке Сифон спас российских бойцов от снарядов и дронов-камикадзе в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что заключенным в России могут разрешить заводить котов.