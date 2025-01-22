Госдума приняла закон о штрафах за продажу несовершеннолетним газовых баллончиков

Госдума приняла законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним баллончиков со сжиженным газом. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Этот закон усиливает защиту детей «от потребления потенциально опасных газосодержащих товаров», заявил Володин.

Он отметил, что ранее в его канале обсуждалась необходимость оградить несовершеннолетних от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых предметов, а также от непреднамеренных поджогов. Введение запрета, по его словам, поддержали 95% опрошенных.

За нарушение этого требования будет введена административная ответственность в виде штрафа. Для физических и должностных лиц максимальная сумма штрафа составит 60 тыс. рублей и 300 тыс. рублей соответственно. Для юридических лиц — 600 тыс. рублей.

Накануне Госдума приняла проект закона о штрафах до 2 млн рублей за продажу несовершеннолетним вейпов.

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