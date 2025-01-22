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Средняя сумма похищенных у россиян денег выросла в 10 раз

Эксперт ОНФ Пожарская: средняя сумма одной кражи мошенников достигла 20 млн руб.
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Мошенники начали не просто выманивать у россиян деньги, а принуждать их к совершению преступлений — это их новая тактика, которую они начали применять в прошлом году. Изменилась и средняя сумма похищенных средств — за три года она выросла в десять раз и достигла 20 млн рублей, сообщила эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская в пресс-центре НСН.

«К сожалению, растет уровень потерь. Если в 2021 году говорили, что самая большая сумма была два миллиона, то к нынешнему моменту средняя сумма из наивысших сумм, которую мошенникам удается похитить, составляет 20 миллионов», — объяснила эксперт.

Кроме того, она рассказала о практически ежегодном изменении тактики мошенников. Так, если в 2021 году они стремились просто выманить у своих жертв деньги, то в 2022 году начали уговаривать их на кредиты. После этого, в 2023 году, часто мошенники заставляли жертв продавать имущество, а «трендом» 2024 года стало принуждение к совершению преступлений — к примеру, актов вандализма.

Напомним, сообщалось, что с января по ноябрь 2024 года кибермошенники украли у россиян в общей сложности около 158 млрд рублей. В целом сегодня 80% краж денег в России происходит дистанционно, а сумма украденных средств каждый год только растет: в 2022 году был украден 91 млрд руб., в 2023-м мошенникам удалось своровать уже 156 млрд руб.

Ранее в Госдуме предложили обязать банки выплачивать компенсацию потерь граждан от мошенников.

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