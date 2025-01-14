Российские врачи спасли мужчине руку с опухолью, которую он растил 25 лет

В Наро-Фоминске врачи помогли мужчине, который десятки лет не обращался за помощью по поводу кисты на пальце. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

По словам пациента, опухоль на пальце у него появилась около 25 лет назад. Долгое время образование его не беспокоило, и он не показывал его врачам. Но в последнее время «шишка» начала болеть и мешать мужчине, который трудится плотником, в работе.

«В ходе обследования медики диагностировали у мужчины 4-сантиметровую гигрому – кисту с жидкостью, окруженную плотной оболочкой из соединительной ткани», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого пациента прооперировали, восстановив функции пальца, и отпустили домой. По словам медиков, в ближайшее время плотник сможет вернуться к работе.

Ранее подмосковные хирурги удалили у глухонемой пациентки редкую 40-сантиметровую опухоль.