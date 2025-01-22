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В Ираке легализовали браки с детьми

CNN: парламент Ирака принял закон, легализующий браки с девятилетними девочками
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Bill Roque/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты иракского парламента приняли закон, который допускает заключение браков с девочками от 9 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

Минимальный возраст для заключения брака в республике — 18 лет. Однако поправки позволят исламским судам выносить решения по бракосочетаниям, согласно их же трактовкам исламского права. Некоторые инстанции считают нормальным вступление девочек в брак в подростковом возрасте или с 9 лет.

Сторонники изменений считают, что закон позволит уменьшить «западное влияние» на культуру Ирака.

В конце декабря движение «Талибан» (организация запрещена в России), контролирующее Афганистан, запретило устанавливать окна в помещениях, обычно используемых женщинами.

Согласно документу, в новых зданиях не должно быть окон, через которые можно увидеть «двор, кухню, соседский колодец и другие места, обычно используемые женщинами». Существующие окна нужно будет закрыть, чтобы никто не смог увидеть девушек с улицы.

Ранее в Киргизии запретили закрывающую лицо одежду в общественных местах.

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