В эстонской Нарве растет недовольство ценами на отопление

Жители города Нарва в Эстонии собирают подписи и планируют провести демонстрацию из-за роста цен на отопление и горячую воду. Об этом сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Последний раз цена на теплоснабжение в городе повышалась в декабре, причем рост цен был почти в полтора раза выше. Счет за отопление увеличился примерно на сто евро по сравнению с прошлым годом. Люди возмущены и требуют снижения цен на отопление, пишет ERR.

Петицию за проведение митинга на Стокгольмской площади подписали 3500 человек, он пройдет 1 февраля на площади Стокгольма.

«Все плачут, но никто не хочет проявить инициативу и сделать первый шаг. Правительство города занимается борьбой за власть, а не заботами жителей, поэтому я взяла бразды правления в свои руки. Цены продолжают расти, и скоро люди начнут воровать продукты из магазинов. Мы больше не можем молчать», — сказала ERR инициатор акции протеста Татьяна Алексеева.

Она добавила, что хочет привлечь внимание властей к ситуации, когда муниципалитет и государственные учреждения продолжают говорить о контроле над ценами на отопление, но они продолжают расти.

Ранее в Эстонии оценили идею закрытия границы с Россией.