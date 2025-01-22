Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В эстонской Нарве растет недовольство ценами на отопление

ERR: жители Нарвы выйдут на митинг из-за роста цен на отопление и воду
close
Ljobsy/Shutterstock/FOTODOM

Жители города Нарва в Эстонии собирают подписи и планируют провести демонстрацию из-за роста цен на отопление и горячую воду. Об этом сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Последний раз цена на теплоснабжение в городе повышалась в декабре, причем рост цен был почти в полтора раза выше. Счет за отопление увеличился примерно на сто евро по сравнению с прошлым годом. Люди возмущены и требуют снижения цен на отопление, пишет ERR.

Петицию за проведение митинга на Стокгольмской площади подписали 3500 человек, он пройдет 1 февраля на площади Стокгольма.

«Все плачут, но никто не хочет проявить инициативу и сделать первый шаг. Правительство города занимается борьбой за власть, а не заботами жителей, поэтому я взяла бразды правления в свои руки. Цены продолжают расти, и скоро люди начнут воровать продукты из магазинов. Мы больше не можем молчать», — сказала ERR инициатор акции протеста Татьяна Алексеева.

Она добавила, что хочет привлечь внимание властей к ситуации, когда муниципалитет и государственные учреждения продолжают говорить о контроле над ценами на отопление, но они продолжают расти.

Ранее в Эстонии оценили идею закрытия границы с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами