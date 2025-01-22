Киберэксперт объяснил, почему мошенники начали атаковать детей

Мошенники начали чаще выманивать деньги у россиян, нацеливая свои атаки на детей. Они просто ищут простые варианты обмана, пользуясь тем, что ребенок не может критически мыслить, легко запугивается и более доверчив, объяснил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров.

На детей мошенники пытаются воздействовать, используя простые поводы — например, онлайн-игры или простейшее запугивание.

«То есть ребенок неадекватно воспринимает даже проблему доксинга на сегодня, то есть распространение личных данных третьими лицами в публичном поле. Поэтому внушить ребенку значимость той или иной проблематики достаточно просто», — пояснил эксперт.

Он призвал россиян обсудить с детьми угрозу мошенничества, объяснив все тонкости и призвав не вестись на запугивание. Также рекомендуется установить ограничения на кредитные карты и сделать так, чтобы ребенок не имел доступа к телефону и банковскому приложению родителей. Можно также воспользоваться функцией приложения и запретить оплату онлайн или снятие наличных.

Мошенники, пытаясь выманить деньги, опираются на три составляющих: срочность, фактор давления или угрозы, а также принуждение к совершению определенного действия. Самое первое, что нужно сделать — разорвать связь, остановив воздействие преступника на ребенка. Нужно постараться научить его осмыслять действия, которые ему предлагается сделать, заключил киберэксперт.

До этого специалисты сообщили, что самая популярная схема мошенников по обману детей в играх связана с использованием внутриигровой валюты. Кроме того, преступники создают поддельные игры и отправляют на почту или в мессенджер сообщения якобы от администрации приложения, предлагая разные привлекательные опции.

Ранее школьница из Пензы оставила родителей без денег из-за онлайн-игры.