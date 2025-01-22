В Петербурге пациентка потеряла рассудок и воткнула шприц в глаза

Mash: в Петербурге женщина проткнула себе оба глаза шприцем

В Петербурге девушка попала в реанимацию после того, как взялась за шприц. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в Боткинской больнице, в которой лежала пострадавшая. По данным Telegram-канала, у женщины из-за температуры помутилось сознание, поэтому она схватила шприц с инсулином и проткнула им оба глаза. В этот момент в палате находилась соседка, которая позвала на помощь.

В результате у пациентки произошло кровоизлияние в обоих глазах. Ее направили в реанимацию, состояние пострадавшей оценивают как тяжелое.

До этого в Тюмени мужчина напал на лежачего больного, к которому приехал пожить. Гость несколько раз ударил пострадавшего молотком по голове во время конфликта.

Хозяина обнаружили знакомые, которые ранее помогли нападавшему поселиться в этой квартире. Сам гость тем временем ходил по помещению с «агрессивным видом». Спасти пострадавшего не удалось.

Преступника отправили на принудительное лечение в психиатрию.

Ранее ученые назвали способ поддержания душевного здоровья в праздничный период.