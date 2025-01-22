В Тюмени мужчину отправили на принудительное лечение после избиения человека молотком

В Тюмени мужчину отправили на принудительное лечение после нападения на человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года, но суд вынес приговор только сейчас. Как рассказали очевидцы, фигурант разбирательств находился на лечении в спецучреждении, но в какой-то момент они забрали его к себе, погостить. Знакомого поселили дома у лежачего больного.

В один из дней очевидцы наведались к хозяину квартиры и обнаружили его с пробитой головой, гость тем временем ходил по жилищу с «агрессивным видом».

Выяснилось, что между мужчинами возник конфликт, во время которого гость схватился за молоток и ударил оппонента не менее пяти раз в голову. Пострадавшего госпитализировали и оказали ему всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

На заседании суд освободил подозреваемого от ответственности и отправил на принудительное лечение в психиатрию.

Ранее в Башкирии мужчина избил 65-летнюю мать, страдающую онкологическим заболеванием.