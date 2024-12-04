Ученые назвали способ поддержания душевного здоровья в праздничный период

Американские ученые из Университета штата Огайо (OSU) изучили воздействие сезона зимних праздников на эмоциональное состояние человека. Оказалось, что для значительной части людей этот период связан не только с радостью, но и со стрессом из-за невозможности побыть в одиночестве. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Команда опросила 1000 взрослых жителей США об их самоощущении в период празднования Рождества и Нового года. Около половины (46%) американцев признались, что в эти дни у них не остается времени, чтобы провести его наедине с собой.

Кроме того, 56% респондентов заявили, что для их психического здоровья им важно иметь возможность побыть в одиночестве.

По словам исследователей, в занятой праздничный период необходимо находить хотя бы несколько минут в день на перерыв, во время которого человек не будет ни с кем контактировать как лично, так и через смартфон. Это полезно с психологической и физической точек зрения.

«Сделав небольшую паузу в одиночестве, наша нервная система может успокоиться, наш разум может успокоиться, наше тело может успокоиться. И я думаю, что это может быть важно. Мы знаем, что хронический стресс вреден для нас», — отметила ведущий автор исследования, клинический психолог кафедры психиатрии Университета штата Огайо Софи Лазарус.

Ученые подчеркнули, что одиночество в первую очередь означает индивидуальный досуг, а не социальную изоляцию — прогулка в парке или поход в кино тоже могут помочь, если человек не будет активно взаимодействовать с окружающими.

Ранее исследователи выяснили, что одиночество меняет на мышление и речь человека.