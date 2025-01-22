Обманутые вкладчики обвиняют экс-работника ФСО в создании финансовой пирамиды

Экс-сотрудника ФСО обвинили в мошенничестве. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По словам пострадавших, мужчина создал финансовую пирамиду и предлагал людям вкладывать деньги под процент. Поверившие ему коллеги и знакомые инвестировали в дело миллионы рублей, иногда для этого они брали кредиты, так как доверяли предпринимателю. Какое-то время получали проценты, но позже начисления прекратились.

Недовольные ситуацией инвесторы обратились в суд, но, как они полагают, сотрудники СК не спешат разбираться в ситуации.

«По их словам, следователи не заинтересованы в возвращении денег обманутым и «стараются поскорее закрыть дело», – сообщается в публикации.

Пострадавшие полагают, что бизнесмен проиграл средства, поэтому не может вернуть деньги. При этом бывший сотрудник ФСО якобы продолжает заниматься мошенничеством и уже обманул еще 50 человек.

Обманутые люди обратились в ФСО, но там заявили, что мужчина не работает в организации с конца 2024 года и к ним больше не имеет отношения.

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